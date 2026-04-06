Poteva avere conseguenze tragiche l'incidente stradale che si è verificato nella mattinata di Pasquetta, poco prima delle nove, lungo la statale 129, tra Birori e Macomer. Due le auto coinvolte, una delle quali è uscita fuori strada. Due i feriti, immediatamente soccorsi dalle ambulanze del 118, che non sarebbero però gravi.

Quel tratto di strada è rimasto per circa mezzora bloccata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Macomer, una pattuglia della sezione staccata della polizia stradale di Nuoro e gli agenti del commissariato di Macomer, che hanno fatto i rilievi per stabilire eventuali responsabilità.

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