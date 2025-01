Un anziano è stato investito da un’automobile in serata in via Martiri delle Libertà. L’incidente è avvenuto intorno alle 18, quando il pedone è stato travolto da un veicolo mentre attraversava la strada.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, che, dopo aver stabilizzato l’uomo, lo hanno trasportato in codice giallo all’ospedale per le cure del caso.

L’anziano non versa in condizioni critiche. Nel frattempo, la polizia locale ha eseguito l’alcol test sul conducente del veicolo coinvolto. L’esito del test è risultato positivo, confermando che il guidatore aveva un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti.

Le forze dell’ordine stanno ora indagando sulle circostanze dell’incidente, raccogliendo testimonianze e verificando eventuali riprese dalle telecamere di sorveglianza della zona.

