Quattro auto sono rimaste coinvolte in un pauroso incidente sulla 131 dcn all’altezza della galleria di Prato Sardo alle porte di Nuoro, dove è attivo un cantiere dell’Anas e la strada si riduce a due sole corsie, una per ogni senso di marcia.

Tra gli automobilisti ci sarebbe anche un ferito, trasportato all’ospedale di Nuoro, secondo le prime notizie non è in pericolo di vita.

Le auto coinvolte (foto vigili del fuoco)

Sul posto gli equipaggi del 118, gli uomini delle polizia stradale e i vigili del fuoco. Per poter garantire i soccorsi il traffico è stato bloccato. Lunghe code si sono formate in entrambi i sensi di marcia, per Olbia e per Abbasanta, con la Polstrada che sta deviando le auto sulla provinciale 45 per Marreri che passa all’interno dell’abitato di Nuoro

