Al via, nel poliambulatorio di Nuraghe Ruju i cantieri per la realizzazione della nuova Casa di Comunità. L'inaugurazione ufficiale dell'apertura dei cantieri è stata fissata per giovedì 7 agosto. L'importante progetto mira a potenziare i servizi sanitari del territorio e dare slancio alla cosiddetta "Medicina di prossimità”. È stato già finanziato attraverso i fondi del Pnrr e si colloca all’interno della "Missione 6 Salute”.

Il sindaco Riccardo Uda: «L'intervento interesserà anche il quarto e quinto piano del poliambulatorio. Finalmente si avviano i cantieri, anche se la struttura dovrà essere riempita di contenuti». Il Commissario straordinario della Asl di Nuoro, Angelo Zuccarelli, esprime soddisfazione. «Grazie alla futura Casa della Comunità, i cittadini del distretto socio sanitario di Macomer saranno più vicini ai servizi. L’assistenza sanitaria sta infatti nello sviluppo di una rete estesa di servizi sul territorio e nella stretta interazione tra ambito sociale e sanitario».

L'obiettivo è quello di offrire prestazioni e servizi sanitari e sociosanitari di prossimità alla comunità, con un'attenzione particolare alla popolazione più anziana e fragile, riducendo così il ricorso improprio alle ospedalizzazioni nei casi non urgenti. In questo modo le cure sanitarie sul territorio saranno coordinate in modo efficiente e rapido per rispondere ai bisogni dei cittadini. I lavori sono stati assegnati alla società consortile Codex di Roma, per un importo di circa un milione e 500.000 euro, finanziati con fondi Pnrr e dureranno dodici mesi.

