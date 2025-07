Insieme Regione, Comuni, associazioni di categoria, allevatori e cittadini, per costruire soluzioni comuni, per fronteggiare la crisi sanitaria che coinvolge l'intera filiera bovina e le comunità locali. La dermatite nodulare, che sta assillando gli allevatori bovini di tutta l'isola, sarà quindi al centro di un incontro pubblico, dedicato proprio al fenomeno che coinvolge l'intera filiera bovina e le comunità locali, che si svolgerà a Macomer venerdì pomeriggio (17.30), nella sede del Centro Servizi Culturali (ex caserme Mura), in via Gramsci.

Avere tutte le informazioni aggiornate, condividere le strategie concrete e costruire soluzioni comuni per fronteggiare la crisi che sta coinvolgendop l'intero settore e le comunità locali, sono le finalità dell'incontro dedicato al tema della dermatite nodulare, col titolo, "Dermatite nodulare, stato attuale e possibili rimedi", al quale vi parteciperà la presidente della Regione, Alessandra Todde, i sindaci di Nuoro e Macomer, Emiliano Fenu e Riccardo Uda. Introduce l'incontro il consigliere regionale Sebastian Cocco e vi parteciperanno l'assessore regionale all'agricoltura, Gianfranco Satta, la Coldiretti con Battista Cualbu, Gianbattista Monne di Confagricoltura, Alessandro Vacca della Cia, Giuseppe Patteri di Copagri e Pierpaolo Milia di Confindustria.

Sono in programma interventi dei sindaci, delle autorità sanitarie, imprenditori, tecnici del settore. L'incontro si concluderà che l'intervento della presidente della Giunta regionale, Alessandra Todde.

© Riproduzione riservata