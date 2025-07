Dopo i circa 100 ettari andati in fumo ieri, l’incendio che ha tenuto in apprensione la zona di Sos Alinos è ripartito nelle ultime ore, complice il vento di tramontana. Le fiamme si sono riattivate nella stessa area già colpita, in particolare nei pressi di Su Crastu Marzellino.

Al momento, la situazione non è critica come quella vissuta nelle ore più drammatiche dell’emergenza, ma resta comunque sotto stretto controllo da parte delle squadre antincendio. Ieri per precauzione erano state evacuate 150 persone e sgomberate 60 abitazioni.

Sul posto operativo un Canadair, due elicotteri e numerose squadre a terra impegnate nella bonifica e ora nel contenimento delle fiamme e nella sorveglianza dell’area per evitare nuovi focolai.

Intanto, sulla natura dell’incendio, avviato ieri nella zona di Su Crastu Marzellino, sono in corso accertamenti da parte del Corpo Forestale. L’ipotesi dolosa è al vaglio degli inquirenti e si fa sempre più concreta.

In tal senso, le autorità lanciano un appello alla cittadinanza: chiunque abbia notato movimenti sospetti, o sia in possesso di immagini da impianti di videosorveglianza privati, è invitato a collaborare con le forze dell’ordine per fornire elementi utili alle indagini. Ogni dettaglio potrebbe rivelarsi decisivo per risalire ai responsabili.

La situazione resta monitorata costantemente, mentre le operazioni di bonifica e contenimento proseguono con l’obiettivo di scongiurare un nuovo fronte di fuoco.

