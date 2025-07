Non solo fuoco e fumo: il forte maestrale che da ieri soffia impetuoso su tutta la Sardegna ha provocato disagi anche nel centro abitato di Nuoro. Le raffiche di vento, che per ore hanno spazzato la città, hanno causato la caduta di rami e altri piccoli danni, rendendo necessario l’intervento dei vigili urbani in più punti del territorio

Tra gli episodi più significativi, nel primo pomeriggio un grosso ramo di platano si è spezzato ed è precipitato proprio davanti all’ingresso della sede Inps di di via Manzoni.

Per fortuna, al momento della caduta non transitavano persone nella zona e non si sono registrati feriti.

