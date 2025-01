Una donna di 60 anni è rimasta ferita questa sera a Nuoro a causa di una caduta, mentre percorreva il marciapiede interno del giardino di piazza Italia. La vittima, probabilmente a causa della scarsa illuminazione nella zona, non avrebbe visto una mattonella sconnessa nella pavimentazione, inciampando e cadendo pesantemente a terra.

Immediatamente soccorsa dai sanitari del 118, la donna è stata trasportata in ospedale con il sospetto di una frattura alla gamba. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale, che ha provveduto a delimitare l’area dell’incidente con il nastro bianco e rosso per garantire la sicurezza e impedire il passaggio. Purtroppo, questo non è il primo episodio che vede coinvolti cittadini a causa delle condizioni dei marciapiedi in città, ormai considerati un vero e proprio incubo.

La questione della pavimentazione sconnessa è da tempo oggetto di preoccupazione, e l’amministrazione comunale è stata ripetutamente chiamata in causa per risarcire i danni causati agli utenti della strada. Recentemente, il tribunale di Nuoro ha condannato il Comune a risarcire 14.000 euro a un pedone che, nel 2022, era rimasto vittima di un incidente in via Piu, a seguito di una caduta su un marciapiede in pessime condizioni.

