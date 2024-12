Un giovane nuorese di 19 anni è finito agli arresti per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. In casa gli sono stati trovati oltre 2 chili di marijuana.

L’arresto è avvenuto lunedì, quando il ragazzo stava percorrendo via Don Bosco su un monopattino e ha incrociato una Volante della polizia, che gli ha intimato l’alt per un controllo, forse dettato anche dalla nuova normativa del codice della strada appena entrata in vigore.

Erano circa le 17 e il giovane ha mostrato subito segnali di nervosismo. Dalla perquisizione sono saltati fuori 130 grammi di marijuana. A quel punto, i poliziotti hanno deciso di estendere gli accertamenti anche alla sua abitazione.

Durante la perquisizione in casa, sono stati trovati altri due chili di sostanza stupefacente e 500 euro in contanti. Per il 19enne sono quindi scattati gli arresti domiciliari. Il ragazzo è comparso davanti al gip di Nuoro per l’udienza di convalida, che ha disposto l’obbligo di dimora.

