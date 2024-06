In giro con oltre un chilo di marijuana già confezionata in dosi pronte per essere vendute.

Un 22enne della provincia di Nuoro è stato arrestato e sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di residenza.

Il giovane è stato fermato in strada nell’ambito dei controlli in città predisposti dal questore di Nuoro e concentrati in particolare nei luoghi frequentati da giovani, inclusi quelli nei pressi delle scuole. I poliziotti gli hanno trovato nell’auto 1,2 chili di marijuana.

Sequestrati anche mille euro, ritenuti provento delle attività illecite. E nel corso degli stessi controlli un altro uomo originario della provincia di Cagliari è stato denunciato in libertà per detenzione ai fini di spaccio, mentre un terzo soggetto è stato sanzionato amministrativamente per il possesso di 3 grammi di cocaina.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata