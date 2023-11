Sono centinaia le persone che in queste ore stanno rendendo omaggio, nella camera ardente dell’ospedale San Francesco di Nuoro, alla direttrice del carcere di Badu ‘e Carros Patrizia Incollu.

La donna, 57 anni, era stata in coma per dodici giorni, dopo l’incidente dello scorso 19 ottobre sulla Nuoro-Lanusei. Nel terribile schianto era morto l’agente penitenziario Peppino Fois. Martedì scorso le condizioni di Incollu si sono aggravate, e in serata è stata accertata la morte cerebrale. La direttrice ha donato gli organi: «È stato un gesto di grande generosità da parte di Patrizia e della sua famiglia», ha detto il primario del reparto di Rianimazione Peppino Paffi, «che permetterà ad alcune persone di iniziare una nuova vita. La donazione degli organi rimane e sarà sempre il gesto più nobile che in un momento di grande dolore può essere fatto».

I funerali di Patrizia Incollu saranno celebrati domani mattina, alle 11, nella chiesa di San Giuseppe a Sassari.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata