In casa aveva 155mila euro in contanti, alcuni grammi di cocaina confezionati e pronti per lo spaccio, due piantine di marijuana e dei bilancini.

Per questo un 52enne è finito in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e riciclaggio. L’operazione della squadra Mobile di Nuoro dopo un’attività infoinvestigativa.

La misura è scaturita dopo che nel corso di una perquisizione presso il domicilio dell’uomo e della sua compagna si è scoperto che i soldi e la droga erano occultati in varie scatole di scarpe, nascoste in alcune intercapedini all’interno di uno sgabuzzino e in una piccola cassaforte.

