Nuoro, il Prefetto rende omaggio ai carabinieri caduti a VeronaAlessandra Nigra ha espresso all’Arma cordoglio per la morte dei militari vittime dell’esplosione nel casolare occupato a Castel d’Azzano
Nel pomeriggio di oggi, il Prefetto di Nuoro, Alessandra Nigro, ha fatto visita al Comando provinciale dei Carabinieri per rendere omaggio ai militari caduti in servizio a Castel d’Azzano (Verona), durante lo sgombero di un casolare occupato da tre fratelli.
Il Prefetto ha espresso cordoglio e gratitudine all’Arma, sottolineando il valore del sacrificio del Luogotenente Marco Piffari, del Brigadiere Capo Valerio Daprà e del Carabiniere Scelto Davide Bernardello.
Alla cerimonia, accolta dal comandante provinciale, il Colonello Gennaro Cassese, era presente anche Don Chessa, che ha guidato un momento di preghiera.