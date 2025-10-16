Nel pomeriggio di oggi, il Prefetto di Nuoro, Alessandra Nigro, ha fatto visita al Comando provinciale dei Carabinieri per rendere omaggio ai militari caduti in servizio a Castel d’Azzano (Verona), durante lo sgombero di un casolare occupato da tre fratelli.

Il Prefetto ha espresso cordoglio e gratitudine all’Arma, sottolineando il valore del sacrificio del Luogotenente Marco Piffari, del Brigadiere Capo Valerio Daprà e del Carabiniere Scelto Davide Bernardello.

Alla cerimonia, accolta dal comandante provinciale, il Colonello Gennaro Cassese, era presente anche Don Chessa, che ha guidato un momento di preghiera.

