«Arrivano in un territorio difficile, molto molto complicato, ma daranno un contributo alla comunità. La loro sarà una presenza fatta di dialogo, vicinanza e attenzione ai giovani, là dove c’è tanto bisogno». Con queste parole il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Nuoro, Colonnello Gennaro Cassese, ha presentato questa mattina i quattro nuovi ufficiali che andranno a rafforzare il dispositivo di comando dell’Arma nella provincia.

Si tratta del Capitano Angela Bellomo, nuova comandante della Compagnia di Isili, del Capitano Nicola Caterino, destinato alla guida della Compagnia di Bitti, del Capitano Fabrizio Meleddu, che assumerà il comando del Nucleo Investigativo, e del Sottotenente Cesare Sciocchetti, nuovo comandante del Norm di Macomer.

Il Colonnello Cassese ha inoltre ringraziato i comandanti uscenti – tra cui il Capitano Ricciardi, il Capitano Giola e il Capitano Paolucci – per l’impegno dimostrato e i risultati raggiunti.

Al termine della conferenza, gli ufficiali sono stati ricevuti dal Prefetto di Nuoro, Alessandra Nigro, che ha dato loro il benvenuto, sottolineando il ruolo dell’Arma come presidio fondamentale di legalità e coesione istituzionale nel territorio.

© Riproduzione riservata