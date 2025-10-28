Intervento dei Vigili del Fuoco questa sera in via Lamarmora, a Nuoro, per una fuga di gas segnalata all’interno di un cortile condominiale proprio davanti alla chiesa de Le Grazie. L’odore proveniva da un pozzetto situato nel cortile interno di un palazzo, da cui i residenti avevano avvertito un persistente odore di gas.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco e una squadra della società Ig, gestore della rete cittadina del gas, per le verifiche e la messa in sicurezza dell’area.

L’intervento dei vigili del fuoco Per la fuga del gas

Il problema è stato individuato in prossimità di un tubo di distribuzione che emerge dal sottosuolo per servire gli appartamenti. Secondo le prime valutazioni, una piccola lesione o una perdita nella conduttura avrebbe causato la dispersione di gas.

L’area è stata temporaneamente isolata per consentire le operazioni di controllo e riparazione.

© Riproduzione riservata