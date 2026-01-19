Le prime ore di allerta nella città di Nuoro sono trascorse senza la segnalazione di gravi criticità. La situazione è costantemente monitorata dal comune che ha istituito il Coc e, al momento, non si registrano disagi di particolare rilievo sul territorio comunale.

Scuole chiuse, Asl Nuoro che ha sospeso le visite differibili, uffici provinciali chiusi come parchi e strutture sportive. In via precauzionale, il Comune ha attivato un numero verde per permettere ai cittadini di segnalare eventuali problemi o situazioni di emergenza.

Lungo la strada provinciale per l’Ortobene sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco, impegnati per uno smottamento, si valuta la chiusura.

L’amministrazione comunale ha diffuso un comunicato ufficiale nel quale ricorda che il numero verde 800 561 731 è attivo 24 ore su 24 per la segnalazione di criticità. Fino alle ore 20.30 resta operativa anche la centrale della Polizia Locale al numero 0784 30212. L’invito è alla massima prudenza, e a limitare gli spostamenti allo stretto necessario e di segnalare tempestivamente eventuali situazioni di rischio.

