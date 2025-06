Emiliano Fenu, deputato del M5S e candidato del Campo Largo, è il nuovo sindaco di Nuoro.

L'esponente pentastellato ha ricevuto una telefonata di congratulazioni dal suo diretto avversario, Giuseppe Luigi Cucca, a capo di liste civiche di centrodestra.

Fenu, secondo i dati confluiti nelle sedi dei partiti del centrosinistra, è accreditato attorno al 60%, una percentuale che gli vale la vittoria al primo turno.

«Ho fatto gli auguri a Emiliano Fenu. Gli ho anche detto che mi metto a disposizione per il bene di Nuoro e la nostra e la mia sarà un'opposizione costruttiva», ha dichiarato Cucca, ammettendo la sconfitta.

A Fenu sono arrivate anche le congratulazioni del leader del M5S Giuseppe Conte: «Sono orgoglioso per la grande vittoria del nostro Emiliano Fenu, nuovo sindaco M5S di Nuoro. Abbiamo lottato fianco a fianco contro i tagli del Governo a famiglie e imprese in Manovra, per una tassa sugli extraprofitti alle banche, per un po' di giustizia in questo Paese. Di fronte alla chiamata della sua terra si è messo in gioco alle amministrative, nonostante per il Movimento fra clientele e potentati locali consolidati non sia mai facile. E ha vinto al primo turno. Si batterà come un leone per il suo territorio. Forza Emiliano, forza Movimento!», ha scritto Conte su Facebook.

Alla festa per la vittoria nella sua città anche la governatrice Alessandra Todde: «Nuoro sceglie di ripartire, e di farlo insieme a Emiliano Fenu, un sindaco autorevole, capace. Emiliano ha vinto. Perché è credibile. Perché la sua serietà è riconosciuta e rispettata da tutte e tutti. Perché non ha bisogno di slogan, a parlare saranno i fatti, la concretezza che lo distingue.

A lui vanno i miei più grandi complimenti e un augurio di buon lavoro, pieno di fiducia e di stima. Questa è anche, e soprattutto, una vittoria politica. Dopo le regionali – ha concluso Todde – anche Nuoro conferma la forza del campo progressista: una coalizione unita, solida, coerente».

