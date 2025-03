Questa mattina a Nuoro, poco dopo l’investimento di un pedone in via Manzoni si è verificato un altro incidente in piazza Italia.

Secondo le prime ricostruzioni, una donna, mentre scendeva dalla propria auto, è stata travolta da un altro veicolo proveniente dalla direzione opposta.

Immediati i soccorsi: la donna è stata medicata sul posto dal personale dell’ambulanza, intervenuto prontamente. La polizia locale è arrivata tempestivamente per i rilievi del caso e per gestire la situazione.

Al momento, non si segnalano gravi ferite, ma le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

