Chiusa da mesi quella in via Lombardia, a causa di lavori iniziati, non senza polemiche, nel novembre scorso. Chiusa anche quella stagionale a Farcana, fra i boschi dell'Ortobene. Con l'estate entrata nel vivo e il caldo che si fa sentire, i nuoresi, a meno di improbabili novità, non potranno godere di un po di refrigerio. Per Farcana non si tratta di una novità. Film già visto quello di arrivare a estate inoltrata senza certezze della riapertura della piscina olimpionica.

Quella di via Lombardia resta interdetta ai cittadini e oggi usufruibile solo dagli agonisti. Per Farcana sembra difficile trovare una soluzione in extremis, anche se Roberto Deiana, ex gestore della stessa e oggi responsabile della struttura polivalente di via Don Bosco, è convinto si possa ancora riuscire ad aprirla: «cinque anni fa mi chiamarono a estate inoltrata e riuscimmo nell'impresa. Penso sia possibile ma serve buona volontà e impegno di tutti».

Secondo Deiana però serve «soprattutto programmazione, perché quella di aprire con così grande ritardo non può essere la regola».

