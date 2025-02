Un incendio ha creato momenti di panico prima delle 22 di ieri sera, nel centro di Nuoro, precisamente in via Sassari. Le fiamme sono partite da un caminetto, per poi propagarsi rapidamente alla cantina rustica dell’abitazione.

All’interno della casa si trovavano una donna e sua figlia, che fortunatamente sono riuscite a mettersi in salvo senza riportare danni. Subito dopo l’allarme, sul posto sono giunti i vigili del fuoco, un’ambulanza e i carabinieri, che hanno prontamente preso in mano la situazione per evitare che l’incendio si estendesse ulteriormente.

Grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori, le fiamme sono state domate in breve tempo. Fortunatamente, non si registrano feriti tra le persone coinvolte. Nonostante il grande spavento, il rapido intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio. Le cause precise dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma si ritiene che il focolaio sia stato originato dal caminetto acceso. L’incidente ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti della zona, che hanno seguito da vicino le operazioni di soccorso. L’intervento tempestivo ha evitato danni irreparabili, ma resta alta l’attenzione sulla sicurezza domestica, soprattutto durante i mesi invernali.

© Riproduzione riservata