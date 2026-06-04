Arrestato a Nuoro dalla Polizia di Stato, nella serata di ieri, un 46enne per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio.

Gli uomini della Sezione Antidroga della Squadra Mobile, impegnati nei servizi finalizzati alla prevenzione e alla repressione del traffico di stupefacenti sul territorio, hanno sottoposto a perquisizione personale e domiciliare l’uomo e nell’abitazione sono stati rinvenuti, ben occultati, circa 47 grammi di cocaina già suddivisa in piccole dosi, circa 22 grammi di marijuana, 46 grammi di polvere di marijuana pressata e denaro contante per una somma di euro 400.

Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione illecita finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. È poi stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria e in attesa di giudizio per direttissima.

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