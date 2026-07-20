Ancora caldo record in Sardegna, a Orani 47,6 gradiLe temperature non accennano a diminuire
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ancora temperature record in Sardegna e in particolare nel Nuorese. Dopo le punte massime di caldo raggiunte la scorsa settimana a Orani, tra le città più roventi d'Italia, anche oggi nel paese che diede i natali all'artista Costantino Nivola si sono superati i 47 gradi: 47,6 come si evince dai dati pubblicati dalla rete delle stazioni meteo dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente della Sardegna (Arpas).
Sempre nel Nuorese, a Dorgali si sono toccati i 43,5, mentre a Ottana, poco distante da Orani i 43,4 gradi.
Caldo estremo anche al sud con i 43,3 gradi a Villacidro e i 43.2 di Domus de Maria.