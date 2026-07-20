Nuovo assalto nella notte al Postamat di Mamoiada. I banditi, cinque persone armate con il volto travisato, hanno tentato di impossessarsi del denaro contenuto nello sportello automatico utilizzando un mezzo pesante come ariete per sfondare la struttura. L’azione è avvenuta intorno alle 4.30 del mattino. La banda ha sfondato la vetrina delle Poste ma è fuggita a mani vuote. Sul posto sono intervenute tempestivamente le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi e le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e risalire agli autori del tentato colpo.

Si tratta dell’ennesimo episodio che prende di mira il Postamat del paese. L’ultimo assalto risale infatti al 20 marzo 2026, quando i malviventi tentarono di sradicare lo sportello situato in piazza Europa agganciandolo a un’auto. In quell’occasione il colpo fallì grazie alla resistenza della struttura, costringendo i banditi alla fuga a mani vuote.

Gli investigatori stanno ora verificando se possano esserci collegamenti tra i due episodi, mentre proseguono gli accertamenti e l’analisi di eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

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