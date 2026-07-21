Paura ieri pomeriggio a Oniferi, dove un vasto incendio è divampato a ridosso del centro abitato, e ha minacciato le abitazioni. I residenti hanno temuto un'evacuazione. Il fuoco si è poi riacceso intorno alla mezzanotte, e ha richiesto per circa due ore l'intervento dei vigili del fuoco, corsi sul posto nel giro di pochi minuti.

Le alte temperature (la vicina Orani negli ultimi giorni ha registrato i valori più alti in Italia), e il leggero vento hanno favorito la rapida propagazione delle fiamme.

Il fumo ha invaso le strade del paese, e ha alimentato l'apprensione tra i residenti, soprattutto anziani e disabili. Per un'anziana, è stato necessario l'intervento del 118: ha accusato un malore quando ha visto il fuoco circondare la propria abitazione.

Sul posto hanno operato due squadre dei Vigili del fuoco di Nuoro, affiancate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale, da squadre di volontari e da un mezzo aereo che ha lavorato senza sosta. L'elicottero e le squadre sono entrate in azione ieri nel primo pomeriggio per contenere il rogo e proteggere le case e i suoi abitanti.

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