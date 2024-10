Un tonfo secco e poi i lamenti provenienti dall’interno di un garage.

Allarme questa mattina a Nuoro dove una 58enne è rimasta ferita a causa del cedimento di una tettoia di casa sua.

L’incidente poco prima delle 8 del mattino in uno stabile in via Toscana proprio davanti all’istituto Tecnico. La donna probabilmente stava passando sopra il tetto del garage, accessibile dal primo piano e questo ha ceduto improvvisamente.

La donna è caduta pesantemente all’interno rimanendo ferita. A chiamare i soccorsi la vicina di casa che ha sentito un rumore secco e dei lamenti.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per forzare la serranda del garage e raggiungere la poveretta per poi consegnarla ai sanitari che l’hanno portata in ospedale con vari traumi.

