Commentando una notizia (l’ex presidente del Senato della Lega Roberto Calderoli chiedeva scusa ai sardi per il picco dei contagi da Coronavirus alla fine dell’agosto 2020, dovuto a turisti arrivati nell’isola anche con la febbre), l’ex parlamentare ed ex assessore regionale Roberto Capelli si era lasciato andare a un duro commento social, parlando di lealtà di Calderoli, ma aggiungendo al commento «ben altra cosa rispetto al suo capo e a quel mononucleato celebrale che hanno inviato a fare il proconsole in Sardegna».

Capelli aveva chiesto scusa per l’eccesso nei toni. Parole in cui si è riconosciuto l’allora coordinatore regionale della Lega, Eugenio Zoffili che ha querelato Capelli, e ieri (parte civile con l’avvocato Stefano Stochino) si è presentato in Tribunale di Nuoro nel processo per diffamazione. «Non conosco Capelli – ha detto Zoffili – ma da un collega parlamentare quelle parole mi hanno profondamente offeso».

Rispondendo all’avvocato Annamaria Busia, difensore di Capelli, ha aggiunto: «Non ricordo se al periodo feci affermazioni particolari, in quel periodo al Senato il gruppo della Lega aveva inserito anche il simbolo del Psd’Az, perché ospitava l’alleato Christian Solinas».

