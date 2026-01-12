Ancora un incidente sulle strade di Nuoro. L’episodio si è verificato nella giornata di oggi in via Mannironi, dove una Lancia Y è andata a sbattere contro un’auto parcheggiata lungo la carreggiata.

A seguito dell’impatto, il veicolo in sosta è stato scaraventato contro un albero. Alla guida della Lancia Y un uomo di 60 anni che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo del mezzo probabilmente a causa di un malore. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 per prestare assistenza al conducente. Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi del caso e regolato il traffico.

Auto semi distrutta viaMannironi Nuoro
L’incidente ha causato disagi alla circolazione nella zona per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti. Sono in corso accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto

