Un importante rinforzo per la sicurezza nel territorio nuorese: 49 nuovi carabinieri hanno preso servizio in questi giorni nelle diverse Stazioni dell’Arma della provincia di Nuoro. I militari, provenienti da varie regioni d’Italia, sono stati accolti dal comandante Provinciale, colonnello Gennaro Cassese, ieri pomeriggio, durante una cerimonia di benvenuto svoltasi nella caserma “Fois”, sede del Comando provinciale.

Nel suo intervento, il colonnello Cassese ha illustrato ai nuovi arrivati il delicato compito che li attende, sottolineando il fascino e la complessità della provincia di Nuoro, un territorio vasto, ricco di identità e tradizioni ma anche di sfide per chi vi opera al servizio dello Stato.

Il comandante ha ricordato l’insostituibile ruolo delle Stazioni carabinieri come presidio di legalità e punto di riferimento per le comunità locali. «Le Stazioni – ha spiegato – sono l’unità minima dell’organizzazione dell’Arma, ma hanno la missione fondamentale di essere accanto al cittadino in ogni momento, operando con discrezione e dedizione nei centri più piccoli, nelle aree rurali e nelle città più grandi».

Rivolgendosi ai nuovi militari, ha chiesto entusiasmo, spirito di servizio e rispetto per l’uniforme, richiamando il valore della “prossimità al cittadino”, che rappresenta l’essenza dell’agire del carabiniere: la capacità di ascoltare, comprendere e rispondere ai bisogni e alle preoccupazioni delle persone.

