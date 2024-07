Nessun limite di orario per l'elisoccorso del 118 che anche a Nuoro potrà atterrare di notte. Lo comunica l’Ares in una nota ufficiale.

L'area adiacente al presidio ospedaliero San Francesco è stata resa idonea da Enac anche per il volo notturno. Il servizio di elisoccorso 118 di Areus, grazie alla collaborazione della Asl Nuoro che ha messo a disposizione l'area, permetterà di garantire H24 i soccorsi primari e secondari a beneficio di tutto il territorio.

«Siamo molto soddisfatti di questo importante traguardo per la sanità nuorese grazie anche all’attiva collaborazione con Areus» commenta il dg dell’Asl di Nuoro Poalo Cannas. «L'abilitazione dell'elisuperficie del San Francesco al volo notturno è un importante tassello per la gestione coordinata delle emergenze intra ed extra ospedaliere» aggiunge Peppino Paffi, Direttore Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione e Direttore del Dipartimento dei servizi. «Ringrazio, oltre ad Areus, anche il commissario prefettizio del Comune di Nuoro e la Nuoro Softball per la fattiva collaborazione».

