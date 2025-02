Ancora un pedone investito in città, a Nuoro. È successo intorno alle 19 in via Ballero dove un Berlingo ha travolto una donna anziana mentre attraversava sulle strisce pedonali.

La donna, ferita ma cosciente, è stata trasportata in ospedale dal 118. Sul posto la Polizia Locale e la Volante della Questura.

Solo poche ore prima un’altra anziana è rimasta ferita in seguito ad un investimento in via Convento. La strada è stata chiusa al traffico.

© Riproduzione riservata