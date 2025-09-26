Dopo la rottura della condotta idrica avvenuta ieri in via Santa Barbara, il Comune di Nuoro ha disposto un provvedimento urgente di modifica alla viabilità per consentire i lavori di riparazione.

L’intervento si è rivelato più complesso del previsto, e le riparazioni proseguiranno anche per l’intera giornata di oggi, venerdì 26 settembre, come confermato da un’ordinanza della Polizia Locale.

Fino alle 17 di oggi, la viabilità nell’area interessata subisce importanti modifiche: è vietato il transito lungo il lato destro di viale del Lavoro nel tratto compreso tra via Lucania e via Santa Barbara, secondo il senso di marcia. Le auto provenienti da via Campania devono svoltare obbligatoriamente a sinistra verso via Santa Barbara, mentre quelli che arrivano da via Santa Barbara sono tenuti a svoltare a destra in direzione viale del Lavoro. I mezzi che giungono da via Lucania devono invece proseguire obbligatoriamente a sinistra in direzione via Lamarmora. Deviazioni a ridosso di uno degli incroci più congestionati di Nuoro nei pressi dell’accesso alla città.

