Nuoro, ancora lavori dopo la rottura della condotta: grossi disagi per il trafficoComplesso l’intervento di riparazione avviato ieri in via Santa Barbara, prosegue anche oggi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Dopo la rottura della condotta idrica avvenuta ieri in via Santa Barbara, il Comune di Nuoro ha disposto un provvedimento urgente di modifica alla viabilità per consentire i lavori di riparazione.
L’intervento si è rivelato più complesso del previsto, e le riparazioni proseguiranno anche per l’intera giornata di oggi, venerdì 26 settembre, come confermato da un’ordinanza della Polizia Locale.
Fino alle 17 di oggi, la viabilità nell’area interessata subisce importanti modifiche: è vietato il transito lungo il lato destro di viale del Lavoro nel tratto compreso tra via Lucania e via Santa Barbara, secondo il senso di marcia. Le auto provenienti da via Campania devono svoltare obbligatoriamente a sinistra verso via Santa Barbara, mentre quelli che arrivano da via Santa Barbara sono tenuti a svoltare a destra in direzione viale del Lavoro. I mezzi che giungono da via Lucania devono invece proseguire obbligatoriamente a sinistra in direzione via Lamarmora. Deviazioni a ridosso di uno degli incroci più congestionati di Nuoro nei pressi dell’accesso alla città.