Disagi con interruzione dell’elettricità oggi a Nuoro. E-Distribuzione dice addio alla vecchia linea aerea dell’elettricità nella centrale via Gramsci a Nuoro.

Dopo aver già interrato tutta la prima parte dell’infrastruttura aerea elettrica che parte da piazza Veneto oggi il gestore della rete elettrica ha annunciato l’interruzione dell’elettricità dalle 9 alle 16 in via Gramsci (intervalli dei civici "da"a" raggruppati per pari e dispari sono: via Gramsci 53, da 30 a 32, da 36 a 40, 48, 52, 56 e Via Sant’Emiliano da 43).

L’intervento tende ad potenziare e innovare l’infrastruttura ma anche ad eliminare la vecchia via aerea elettrica che interferiva con i rami degli alberi

© Riproduzione riservata