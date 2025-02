L’uso di sostanze stupefacenti tra i giovanissimi di Nuoro è un fenomeno sempre più preoccupante che sta mettendo in serio rischio la sicurezza e il benessere delle nuove generazioni. La diffusione di droghe, in particolare tra i ragazzi delle scuole, è una delle principali problematiche sociali della città.

Per far fronte a questa emergenza, il Questore di Nuoro Alfonso Polverino, ha intensificato i controlli e predisposto una serie di operazioni preventive e repressive. Ieri mattina, gli agenti della Squadra Volante e della Sezione Servizi della Questura di Nuoro, coadiuvati dalla locale Squadra Mobile, hanno effettuato numerosi controlli in alcuni istituti scolastici del capoluogo, con l’obiettivo di fermare la diffusione del traffico di sostanze stupefacenti tra i giovani e prevenirne il consumo.

I controlli si sono svolti alla stazione dell’Arst di viale Sardegna e all’Istituto di Istruzione Superiore Ciusa, con l’ausilio del Reparto Cinofili della Polizia Penitenziaria di Nuoro, specializzato nella ricerca di droga. Il progetto, che proseguirà anche nelle prossime settimane, ha come obiettivo non solo quello di contrastare il traffico e lo spaccio di droghe, ma anche di educare i giovani alla legalità e ai pericoli legati all’uso di sostanze stupefacenti. La Polizia di Stato, in collaborazione con le scuole e le istituzioni locali, intende così rafforzare la prevenzione, promuovendo un messaggio di consapevolezza e sicurezza tra le nuove generazioni.

