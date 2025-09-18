Sono iniziate questa mattina, mercoledì 18 settembre, le operazioni di rimozione della torre faro pericolante all’interno dello stadio comunale “Franco Frogheri” di Nuoro.

L’intervento, disposto  d'urgenza dal Comune, fa seguito a una segnalazione tecnica che ha evidenziato la pericolosità della struttura.

Per motivi di sicurezza, con l'ordinanza sindacale, è stato interdetto l’accesso all’intero impianto sportivo, compresi i campi da tennis e padel del Junior Tennis, che si trovano all’interno del complesso.

Le operazioni, che si protrarranno per tutta la giornata, hanno comportato anche modifiche temporanee alla viabilità cittadina. In particolare, è stata vietata la sosta in via Repubblica, nel tratto compreso tra piazza Sardegna e via Ragazzi del ’99, per consentire l’intervento dei mezzi specializzati.

