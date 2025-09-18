Nuoro, al via la rimozione della torre faro pericolante allo stadio FrogheriBloccato l’accesso al campo sportivo e ai campi da tennis e padel
Sono iniziate questa mattina, mercoledì 18 settembre, le operazioni di rimozione della torre faro pericolante all’interno dello stadio comunale “Franco Frogheri” di Nuoro.
L’intervento, disposto d'urgenza dal Comune, fa seguito a una segnalazione tecnica che ha evidenziato la pericolosità della struttura.
Per motivi di sicurezza, con l'ordinanza sindacale, è stato interdetto l’accesso all’intero impianto sportivo, compresi i campi da tennis e padel del Junior Tennis, che si trovano all’interno del complesso.
Le operazioni, che si protrarranno per tutta la giornata, hanno comportato anche modifiche temporanee alla viabilità cittadina. In particolare, è stata vietata la sosta in via Repubblica, nel tratto compreso tra piazza Sardegna e via Ragazzi del ’99, per consentire l’intervento dei mezzi specializzati.