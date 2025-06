Un fine settimana di tensione e disagi, tanto per cambiare, al San Francesco di Nuoro. Una situazione paradossale. Le ambulanze arrivano, anche da Benetutti e dalla Baronia, ma non possono “consegnare” i pazienti in quella struttura ospedaliera che dovrebbe dare risposte a un intero territorio e che invece appare sempre più in affanno.

«Al Pronto soccorso mancano le barelle», dice Mauro Pintore, segretario provinciale del Nursind. «In questo momento la situazione è drammatica. A quanto pare le barelle utilizzabili sarebbero 5 o 6, ne servirebbero una ventina. Peccato che siano quasi tutte rotte».

Le carenze di personale sono oramai una costante. A Nuoro mancano medici un po’ in tutti i reparti, così come gli infermieri. «Abbiamo solo Oss», sentenzia Mauro Pintore, «per quanto riguarda gli infermieri sono più di cento quelli che mancano in organico. Tuttavia, è l’assenza di medici a preoccupare maggiormente. In questi anni la situazione è pure peggiorata: ne servirebbero un centinaio».

Insomma, un ospedale sempre più in difficoltà, dove scarseggiano pure le barelle. «Nelle scorse ore un paziente è caduto da un lettino sprovvisto delle necessarie sponde», conclude Pintore, «lunedì, come rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, è previsto un incontro proprio per discutere di questo problema».

© Riproduzione riservata