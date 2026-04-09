È stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio il 55enne che, poco prima delle 17:30, ha aggredito un 76enne in Piazza Italia. L’episodio ha suscitato forte preoccupazione tra i presenti: la vittima è stata colpita con una roncola, riportando una profonda ferita alla mano. Subito dopo l’aggressione, l’uomo è stato soccorso dal personale sanitario intervenuto sul posto, che gli ha prestato le prime cure prima del trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti.

Secondo le prime ricostruzioni, l’attacco sarebbe avvenuto improvvisamente. Le forze dell’ordine, giunte tempestivamente insieme ai soccorsi, hanno avviato le indagini che hanno portato rapidamente all’individuazione e all’arresto del presunto responsabile, un uomo di 55 anni. Restano ancora da chiarire i motivi alla base del gesto.

Gli inquirenti stanno proseguendo con la raccolta delle testimonianze e l’analisi delle immagini di videosorveglianza della zona per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

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