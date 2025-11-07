Quando i Vigili del Fuoco hanno aperto la porta, la donna era riversa a terra accanto alla stufa, dove presumibilmente era rimasta per tutta la notte. La 76enne, residente nel quartiere Seuna di Nuoro, presentava segni di stasi e un’ustione, causata dal calore emanato dalla stufa accesa.

L’allarme è scattato un paio di giorni fa, quando un’amica - che la sentiva ogni giorno al telefono - non è riuscita più a contattarla. Dopo ore di silenzio e nessuna risposta al citofono, è scattata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Nuoro, che hanno forzato la porta d’ingresso, e un’equipe del 118, che ha trovato l’anziana cosciente ma in evidente difficoltà.

Probabilmente la donna è caduta nella notte trascorrendo molte ore a terra, senza riuscire a chiedere aiuto. Dopo le prime cure sul posto, la donna è stata trasportata all’ospedale San Francesco per gli accertamenti e le medicazioni del caso.

Il tempestivo intervento dei vicini e dei soccorritori ha evitato il peggio.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della solitudine degli anziani, sempre più spesso costretti a vivere da soli e vulnerabili in caso di emergenze domestiche.

