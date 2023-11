Un ritorno al passato. Avanti con i mercatini di Natale, per tenere viva la tradizione, ma anche per valorizzare il piccolo borgo, le sue vie, le piazze e i caratteristici angoli del centro.

L'amministrazione comunale, proprio in occasione delle imminenti festività natalizie, organizza delle manifestazioni aprendo il paese a tutti coloro che vogliono esporre, che possono essere enti, associazioni o cooperative sociali, comitati spontanei, esclusivamente per realizzare iniziative a scopo benefico.

Mercatini aperti quindi all'artigianato, alle opere di ingegno, produzioni locali e articoli natalizi, con addobbi ed accessori natalizi, palline, alberi di Natale e composizioni natalizie, cestini, presepi e statuine, angioletti, corone, articoli da regalo di artigianato che richiami il clima natalizio, con lavori in legno, ceramica, terracotta ed altro.

Il regolamento di partecipazione è stabilito dall'amministrazione comunale, che ha approvato in tal senso una disciplinare.

«Una manifestazione che si svolge in un clima e in un ambiente particolarmente natalizio, che contribuisce a trasformare il centro del paese in una sorta di presepe di altri tempi - dice la sindaca Rita Zaru - le esposizioni saranno valorizzate anche con manifestazioni di contorno, con canti e balli della tradizione».

Chi volesse partecipare deve contattare l'ufficio tecnico o i servizi sociali del Comune, al numero 0785/44743 oppure inviare a pec@comune.noragugume.nu.it.

