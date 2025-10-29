No a nuovi tagli sulle scuole del NuoreseLa conferenza provinciale, riunita dal presidente Ciccolini, contraria a modificare l’attuale rete delle autonomie
La Provincia di Nuoro difende le autonomie scolastiche, rafforza l’offerta formativa e istituisce la Conferenza permanente sulla scuola. Con voto unanime i sindaci presenti hanno detto sì al mantenimento delle attuali autonomie contro i nuovi tagli a livello regionale annunciati dal Ministero. Hanno anche approvato la proposta di istituire un nuovo liceo linguistico nell’istituto Pira di Siniscola e Dorgali.
L’incontro, presieduto dal presidente della Provincia di Nuoro Giuseppe Ciccolini, affiancato dalla consigliera Lisetta Bidoni, ha visto la partecipazione di sindaci, amministratori locali, dirigenti scolastici e rappresentanti sindacali.
Durante il dibattito è stato affrontato il tema del dimensionamento scolastico, rispetto al quale i sindaci hanno espresso la loro netta contrarietà, ribadendo la volontà di non rinunciare alle attuali autonomie scolastiche e di tutelare la presenza delle scuole nei piccoli centri.