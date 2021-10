Da lunedì scorso a Lodè non c’è più la pediatra di base, che è stata trasferita in altra sede. Sono più di 950 i bambini che ora sono sprovvisti di tale figura. A lanciare l’allarme è il sindaco Antonella Canu che invita Ats e Assl di Nuoro a trovare urgentemente una soluzione.

"Si tratta di un grave problema che riguarda centinaia di famiglie – spiega Canu -, in quanto anche altri paesi del distretto sanitario di Siniscola si trovano nella stessa situazione. È vergognoso che chi di dovere non abbia ancora provveduto alla nomina di un sostituto, lasciando scoperto un servizio essenziale per una fascia debole come quella dei bambini".

"Non è accettabile – aggiunge il sindaco - che in un territorio vastissimo quale quello della Baronia sia presente un solo pediatra che ha però raggiunto il numero massimo di assistiti. Come amministrazione comunale abbiamo già sollecitato, attraverso una lettera, l'Ats e l'Assl di Nuoro sulla questione, senza però ottenere alcuna risposta".

