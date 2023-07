Strade del nuorese roventi per tantissimi automobilisti che in questi giorni, complici le altissime temperature, rischiano grosso quando si mettono alla guida dei loro veicoli. Sempre più spesso le auto prendono fuoco in marcia. È successo anche questo pomeriggio sulla 131 dcn, all’altezza del bivio per Lula.

Il conducente è riuscito ad accostare il mezzo sulla corsia di decelerazione di un rifornitore e saltare fuori dall’auto. Inutile il tentativo di utilizzare gli estintori. L’auto è andata distrutta.

Un’altra macchina ha preso fuoco invece vicino a Bolotana a Badde Salighes.

Quella delle vetture in fiamme sulle strade del Nuorese sta diventando una nuova emergenza, proprio con le alte temperature ben oltre i 40 gradi. Sei le auto che hanno preso fuoco in marcia e che hanno visto intervenire i vigili del fuoco, l’ultima quella di oggi sulla 131 dcn mentre il 21 luglio era successo alle porte di Nuoro, il 20 sempre sulla 131 dcn così come il giorno prima e ancora il 16 e il 15.

Molte volte i veicoli danno origine a piccoli roghi sulla vegetazione adiacente la strada col rischio di far partire incendi molto più pericolosi.

© Riproduzione riservata