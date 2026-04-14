Quali sono state le cause della morte di Omar Barranca? Dall'autopsia, disposta dalla Procura di Oristano, eseguita oggi pomeriggio a Lanusei, non sarebbero emerse con certezza le cause del decesso, ma è stata rilevata una frattura cranica, oltre a quella del gomito, che il giovane fantino si sarebbe procurato nella caduta dal cavallo, mentre galoppava nella pista del galoppatoio comunale di Busala, nella periferia del paese.

Un quadro non certamente chiaro per stabilire le vere cause del decesso e per escludere un eventuale malore precedente alla caduta. Per avere ulteriori elementi il magistrato ha chiesto ulteriori accertamenti, quindi nuovi esami (come gli istologici) e altre analisi, che dovranno essere eseguiti in breve tempo.

All’autopsia hanno partecipato anche i consulenti di parte a tutela dei familiari del fantino e dell'indagato (QUI LA NOTIZIA).

Omar Barranca, da quello che appare anche nelle varie immagini girate con i telefonini, avrebbe avuto un malore mentre correva col suo cavallo. Questo avrebbe provocato la caduta. Il cavallo poi gli sarebbe passato proprio sulla testa, procurandogli la frattura del cranio.

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