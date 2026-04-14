Il procedimento penale disposto dalla Procura di Oristano ha individuato un primo indagato per la tragedia avvenuta domenica pomeriggio nel galoppatoio comunale di Borore, con la morte del fantino Omar Barranca, di 25 anni. Si tratta di Pietro Angioni, 45 anni, presidente dell'associazione cavalieri “Inghirios”, che è stato iscritto nel registro degli indagati.

Un atto dovuto per gli inquirenti, che indagano sulle eventuali responsabilità legate alla mancata osservanza e prescrizioni di sicurezza stabilite dalla legge Abodi. Diversi partecipanti ala manifestazione ippica non avrebbero indossato il caschetto. Su questo si stanno vagliando le immagini riprese da alcuni spettatori.

Si attende comunque l'esito dell'autopsia, che è stata eseguita oggi a Lanusei, il cui esito è atteso in serata, che dovrà stabilire le cause che hanno provocato il decesso di Omar Barranca.

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