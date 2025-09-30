Due uomini di Desulo, di 57 e 50 anni, entrambi pregiudicati, sono stati arrestati nel pomeriggio di venerdì dai carabinieri della locale Stazione per coltivazione illecita di marijuana.

L’operazione è scattata dopo una ricognizione aerea effettuata con l’elicottero del Nucleo Carabinieri di Elmas, durante la quale i militari hanno notato alcune anomalie nel terreno, compatibili con la presenza di coltivazioni nascoste. Nonostante le piante fossero ben occultate dalla vegetazione, l’occhio esperto degli operatori ha permesso di individuare l’area sospetta.

Il successivo sopralluogo ha confermato i sospetti: in una zona particolarmente impervia, difficilmente accessibile, è stata rinvenuta una piantagione composta da 135 piante di cannabis, di varietà diverse, con altezze comprese tra i 60 e i 150 centimetri.

I militari hanno quindi predisposto servizi di osservazione, che hanno consentito di sorprendere i due indagati mentre potavano le piante e le caricavano su un’automobile e un trattore a loro disposizione. Poco distante, è stato individuato anche un ovile adibito alla fase di essiccazione della sostanza, confermando così la presenza di un’intera filiera produttiva – coltivazione, raccolta e lavorazione – concentrata nello stesso sito.

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.

Dopo l’arresto, i due sono stati inizialmente sottoposti agli arresti domiciliari. All’esito dell’udienza di convalida, il giudice ha disposto nei loro confronti le misure cautelari dell’obbligo di dimora nel comune di Desulo e dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

