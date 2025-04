Vigili del fuoco al lavoro oggi nel Nuorese per far fronte alle criticità e ai problemi dovuti all’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Regione. Oltre 20 le operazioni in tutta la provincia.

Tra le segnalazioni, alberi caduti in mezzo alla strada, allagamenti di abitazioni e locali interrati, problemi alla viabilità dovuti a smottamenti e a distacchi di calcinacci. Gli interventi sono andati avanti ininterrottamente dalle 8, per tutta la mattinata.

Nonostante le criticità, la situazione è in graduale miglioramento già dal primo pomeriggio e non si registrano persone coinvolte o feriti.

