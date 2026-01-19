Proseguono gli interventi dei Vigili del Fuoco a causa delle condizioni meteo avverse a Nuoro. In questi momenti i vigili del fuoco stanno stanno intervenendo in via Kandinskij dove la copertura dell’Istituto Geometri, sul risulta parzialmente divelta e pericolante, rappresentando un rischio per la pubblica incolumità.Sul posto sono intervenuti una pattuglia della polizia Locale e l’ufficio Traffico, per il posizionamento della transennatura sul marciapiede e la messa in sicurezza dell’area in attesa delle operazioni dei Vigili del Fuoco.

Un secondo intervento si è reso necessario in piazza Santa Maria della Neve, davanti alla Cattedrale, dove un albero è stato abbattuto dal forte vento. Anche in questo caso stanno intervenendo i volontari della Vab e la Protezione civile.

Alla luce delle criticità, è stato rinnovato l’invito alla cittadinanza a non uscire di casa se non strettamente necessario e a prestare la massima attenzione, seguendo esclusivamente le comunicazioni ufficiali delle autorità competenti.

© Riproduzione riservata