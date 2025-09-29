Maddalena Carta, parla il ministro Schillaci: «I medici non dovrebbero mai restare soli»Il cordoglio alla giovane dottoressa di Dorgali e l’auspicio: «Vogliamo colmare la carenza di personale»
«I medici non dovrebbero mai rimanere soli, da contratto».
Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci a proposito della morte di Maddalena Carta, la giovane dottoressa di Dorgali deceduta al Brotzu dopo aver trascurato i segnali di un malessere per continuare ad assistere i suoi pazienti.
Una morte sul lavoro a tutti gli effetti, per la Federazione nazionale degli ordini dei medici (FNOMCeO).
E oggi l’esponente del governo Meloni, a margine della presentazione della "Campagna di prevenzione ottobre rosa 2025" presso la Camera dei Deputati, è intervenuto sul caso.
«Siamo vicini e abbiamo trasmesso il nostro cordoglio alla famiglia della dottoressa Maddalena Carta, morta per un malore per non lasciare soli i suoi pazienti. Da contratto i medici non dovrebbero mai rimanere soli, e i contratti dovrebbero essere rispettati», ha detto.
Poi, affrontando il tema della carenza dei medici di base, ha aggiunto: «Vogliamo fortemente riformare la formazione dei medici di medicina generale, settore in cui vi è una carenza di personale. Vogliamo rendere più appetibile per i giovani medici avvicinarsi a questo ruolo».
