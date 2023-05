C'è il via libera per un intervento di realizzazione della nuova rete idrica a Macomer.

I lavori prevedono il rifacimento della rete idrica in tre vie distinte, quali via Foscolo, via Parini e via Angioy.

Proprio ieri il presidente del consiglio d'amministrazione di Abbanoa, Franco Piga, ha firmato il contratto con l'impresa vincitrice dell'appalto. Si tratta di un intervento da 160mila euro, che si aggiunge a quelli realizzati negli ultimi anni, con la cittadina interessata da numerosi cantieri che hanno riguardato la sostituzione di tratti di rete soggetti a frequenti rotture e la dismissione di condotte in materiali vari con tubazioni moderne in ghisa sferoidale.

Gradualmente si sta sostituendo l'intera rete idrica dell'abitato, su circa 42 chilometri complessivi, che era diventato un autentico colabrodo.

Il capoluogo del Marghine è anche tra i primi trenta comuni dell'isola dove si sta portando avanti il progetto "Reti Intelligenti", che mira a ridurre drasticamente le perdite d'acqua.

«La strategia della nostra azienda - è scritto in una nota di Abbanoa - prevede un cambiamento radicale del tradizionale, e più volte inefficace, paradigma di intervento sulle reti, concentrando gli sforzi per rendere intelligenti le reti esistenti, agendo sulle cause che generano le dispersioni, in primis gli sbalzi di pressione e la presenza di aria nelle condotte. La seconda fase del processo di ingegnerizzazione prevede la realizzazione ed efficientamento di opere esistenti e allacci. In questa fase si inseriscono gli interventi in atto».

