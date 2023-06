Un nuovo dramma della solitudine si è verificato nel centro di Macomer.

Il corpo di un uomo, deceduto probabilmente due settimane fa, è stato rinvenuto nel pomeriggio di oggi all'interno dell'appartamento dove viveva, in una palazzina del popoloso rione di Santa Maria.

Si tratta di un pensionato originario di Pozzomaggiore, Battista Piredda, di 67 anni, che viveva da solo. Non aveva rapporti né con parenti e con amici e neanche con gli inquilini dello stesso palazzo.

A dare l'allarme è stata la padrona di casa, che ha provato a contattarlo da diversi giorni, senza però ottenere risposta. Anche gli inquilini non si sono mai insospettiti, poiché non si sentiva nessun odore e il portone di ingresso all'appartamento era come al solito sprangato.

Oggi pomeriggio sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale, che sono riusciti ad aprire il portone. L'uomo era disteso nel suo letto e non presentava nessuna ferita e all'interno della casa non c'era nessun segno di colluttazione.

Probabilmente l'uomo, essendo cardiopatico, è stato colto da un infarto.

© Riproduzione riservata