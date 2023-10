Programmare le attività del prossimo futuro, attraverso l'istituzione di una apposita consulta per lo sport. Il tutto per rilanciare un settore strategico della comunità, che da sempre ha svolto un ruolo fondamentale anche dal punto di vista dell'economia.

È uno degli obiettivi che l'amministrazione comunale intende portare avanti e sul quale si è confrontata, nei giorni scorsi, col variegato mondo delle numerose associazioni sportive che operano nella cittadina, in un incontro appositamente convocato dall'assessore allo Sport, Mariano Barria. Un incontro per programmare le attività per il prossimo futuro, avviando la consulta dello sport, che dovrebbe diventare il luogo, con un'assemblea e un direttivo appositamente nominati dagli operatori del settore, per affrontare con cadenze e modalità programmate, i molteplici problemi legati non solo al sistema sportivo cittadino che, di fatto, coinvolge migliaia di persone fra atleti agonisti e amatoriali. Seppure con funzione consultiva, l'organismo potrà dare un impulso all'intero settore, con proposte e pareri da sottoporre all'attenzione dell'intero consiglio comunale e della giunta.

Adesso si procederà con la predisposizione di un apposito regolamento che dovrà dettare i criteri generali della composizione e del funzionamento del nuovo organismo. Intenzione dell'amministrazione comunale accorciare i tempi per l'attuazione.

«La scelta - precisa l'assessore allo Sport, Mariano Barria - è coerente con l'approccio generale che ci siamo posti: quello del coinvolgimento, per quanto possibile, dei cittadini nelle scelte da operare per la programmazione. Nello sport questo principio vale in maniera particolare per la ricchezza di associazioni che la cittadina esprime e per l'enorme competenza che molte di loro hanno maturato in decenni di attività. Ci sembra utile per tutti riconoscere e sfruttare questo enorme bagaglio di esperienza, per dare voce a questo enorme gruppo di volontari che svolgono un ruolo fondamentale nelle dinamiche sociali della comunità».

All'incontro hanno partecipato una ventina di associazioni a rappresentare un'ampia gamma di discipline sportive. Tutto per promuovere la cultura dello sport nella comunità.

